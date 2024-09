Arezzo, 17 settembre 2024 – Domenica 22 settembre si celebra anche a Monte San Savino la XXV Giornata Europea della Cultura Ebraica, quest’anno dedicata al tema della Famiglia nella cultura ebraica, il sottotitolo scelto dal locale Comitato Salomon Fiorentino è “Il ruolo della famiglia ebraica nell’educazione dei figli”. Il convegno si svolgerà nella sala conferenze del Museo del Cassero, in Piazza Gamurrini n. 25, a partire dalle ore 9:45.

Nel pomeriggio con ritrovo davanti all’Ufficio turistico in Piazza Gamurrini alle ore 15:30 si svolgerà una visita alle vestigia dell’antica comunità ebraica savinese: il ghetto, la ex Sinagoga, i bagni rituali e il cimitero in località Campaccio.

La manifestazione in tutta la Penisola apre alla cittadinanza le porte di sinagoghe, musei e altri siti ebraici proponendo centinaia di appuntamenti culturali e di incontro. L’iniziativa, coordinata e promossa nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, avrà quest’anno quale tema conduttore a unire idealmente tutti gli eventi il tema della “Famiglia”.

“Ci siamo interrogati a lungo su come celebrare questo evento – fanno sapere gli organizzatori del Comitato Salomon Fiorentino - in quanto ci sentiamo avvolti da un senso di smarrimento se pensiamo al momento storico che stiamo vivendo, dove le diverse culture non riescono a parlarsi e ad evitare e a risolvere i conflitti. Forse la responsabilità di tutto ciò non è da cercarsi nelle culture, ma nell’essere umano che non riesce a vederle e ad apprezzarle. Per questo abbiamo deciso di affrontare questa giornata partendo da precetti e concetti legati alla famiglia, estrapolati dalla Torà (antico testamento), che suggeriscono valori come il rispetto, l’impegno e la volontà di rendere il mondo un posto migliore”.

Il programma prevede:

Ore 9:45 Saluti delle istituzioni

Ore 10:00 Filippo Tedeschi dell’Ufficio rabbinico della Comunità ebraica di Firenze “Intrighi di famiglia ed una sconvolgente umanità nelle famiglie della Torà”

Ore 10:30 Bianca Gardella Tedeschi Prof. di Diritto comparato all’Università del Piemonte Orientale “La famiglia e l’istruzione dei figli nell’ebraismo”

Ore 11:30 Iasmina Santini Dirigente scolastica e Rachele Macchi Cassia pedagogista “Il ruolo genitoriale nel rapporto figli, educazione e scuola nella società contemporanea”

Ore 15:30 Visita gratuita all’Ex Sinagoga, bagni rituali (Mikvaot), nel centro storico e cimitero ebraico in loc. Campaccio, con l’arch. Nicola Meacci.

L’evento è organizzato dal Comitato Amici di Salomon Fiorentino composto da Jack Arbib, Deborah Arbib, Elena Balsimelli e Nicola Meacci, con il Patrocinio e collaborazione di Comune di Monte San Savino, Azienda Monteservizi, Unione Comunità Ebraiche Italiane, Comunità Ebraica Firenze, Rete Toscana Ebraica, Regione Toscana.