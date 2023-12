Domani il flash mob della Cisl

Arezzo, 27 dicembre 2023 – La Cisl di Arezzo organizza per giovedì 28 dicembre alle 11 un Flash Mob, aperto a tutta la cittadinanza, in piazza San Jacopo ad Arezzo per esprimere la propria contrarietà all’aumento dell’addizionale regionale IRPEF. Il punto di vista del sindacato è ribadire il proprio “no” alla decisione della Regione, una decisione presa senza alcun confronto con le forze sociali ed economiche. Cisl propone questo momento per cercare soluzioni alternative. I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare. La Segretaria Generale Cisl Arezzo, Silvia Russo e altri rappresentanti sindacali saranno disponibili per le interviste.