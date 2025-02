Arezzo, 22 febbraio 2025 – «Discarica di Santa Maria: l'assoluzione di Csai non canella le criticità ambientali del Valdarno. L’intervento di Movimento Consumatori - Sindacato dei Consumatori «Accogliamo con soddisfazione la sentenza di assoluzione della CSAI, società che gestisce la discarica di Santa Maria, ma non possiamo ignorare le criticità ambientali e sanitarie che affliggono il Valdarno. Questa decisione, infatti, non stabilisce che non ci sia stato inquinamento, ma semplicemente che non è stato dimostrato che sia stato provocato dalla CSAI. Non possiamo fare a meno di confrontare la situazione del nostro territorio con quella di Peccioli, dove la gestione della discarica ha portato ricchezza e sviluppo, mentre nel Valdarno emergono solo scandali e un preoccupante aumento dei casi di tumore. Invitiamo la cittadinanza e le istituzioni a prendere visione dei bilanci della Belvedere Spa e a confrontarli con quelli di CSAI e Sei Toscana, chiedendo trasparenza sulle ragioni che hanno portato all’arrivo di Iren. Come Movimento Consumatori - Sindacato dei Consumatori, chiediamo con fermezza che CSAI e Sei Toscana presentino un progetto dettagliato su come verranno spesi i fondi accantonati per il post-mortem della discarica di Santa Maria. La tutela della salute pubblica e dell’ambiente non può essere secondaria a logiche economiche poco chiare. È altresì fondamentale che la Regione Toscana aggiorni il Registro dei Tumori, fermo al 2014, come richiesto dal Ministro dell’Ambiente alla Regione Campania dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. I dati relativi all’incidenza dei tumori nel Valdarno, in alcuni casi superiori a quelli della Terra dei Fuochi, impongono un’azione immediata e trasparente. Denunciamo inoltre la presenza di altre tre discariche non bonificate nel nostro territorio; dobbiamo tenere alta l'attenzione affinché Santa Maria non diventi la quarta. La salute dei cittadini e la salvaguardia del nostro ambiente devono essere priorità assolute. Movimento Consumatori - Sindacato dei Consumatori