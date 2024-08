Arezzo, 19 agosto 2024 – Direzione Francoforte per l’aretina Saima Meccanica. L’azienda con sede a Indicatore, punto di riferimento internazionale nella progettazione e produzione di cabine per la verniciatura, sarà presente da martedì 10 a sabato 14 settembre alla fiera biennale Automechanika Frankfurt che tornerà a rinnovare un partecipato momento di incontro e confronto per l’industria dei servizi automobilistici. Il più importante evento europeo del settore rappresenterà infatti un’occasione di scambio di conoscenze aziendali e di presentazione di evoluzioni tecnologiche che coinvolgerà professionisti da quasi duecento Paesi impegnati nella filiera del “dopo vendita” di un veicolo.

Fondata nel 1977 e forte di quasi cinquant’anni di esperienza, Saima Meccanica avrà a disposizione uno stand dove illustrerà le più recenti frontiere nella verniciatura delle componenti della carrozzeria, a partire dagli investimenti in ecosostenibilità, dai sistemi all’avanguardia per tutelare la sicurezza e la salute degli operatori, e dalle sempre maggiori possibilità di personalizzazione di una cabina. Automechanika Frankfurt fornirà dunque una prestigiosa vetrina per condividere gli esiti del costante percorso di innovazione impiantistica operato nello stabilimento di Indicatore e finalizzato alla colorazione di automobili, aerei, navi, treni e prodotti industriali. L’unione tra tecnologia e customizzazione ha infatti permesso a Saima Meccanica di affermarsi tra i leader mondiali del settore, con un fatturato che deriva al 90% dal mercato estero e con cabine installate in ogni continente.

La partecipazione alla fiera tedesca si pone in un momento di particolare dinamismo per l’azienda aretina che, in contemporanea, sarà protagonista del più grande evento internazionale dedicato alle capacità professionali: la WorldSkills Competition. Questa manifestazione è in calendario da martedì 10 a domenica 15 settembre a Lione, con Saima Meccanica che è stata selezionata per progettare e realizzare le dodici cabine che diventeranno il palcoscenico dei campionati del mondo di verniciatura e decorazione delle auto. «Automechanika Frankfurt - commenta il direttore Vincenzo Scoscini, - è tra gli eventi mondiali di riferimento per il settore automobilistico, dunque siamo orgogliosi di poter contribuire con il nostro know how, la nostra esperienza e i nostri impianti in un ambito centrale dell’aftermarket quale la verniciatura. La nostra azienda ha una forte vocazione internazionale ed è ambasciatrice nel mondo dell’affidabilità, della qualità e dell’innovazione caratteristiche delle produzioni aretine: la fiera tedesca sarà una privilegiata piattaforma di incontro per consolidare questo ruolo, approfondendo le evoluzioni del mercato e le specifiche esigenze degli addetti ai lavori».