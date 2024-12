Arezzo, 16 dicembre 2024 – Denunciati per danneggiamento e furto aggravato alla Procura dei Minori due aretini, uno residente nel comune di Arezzo e uno di Cortona. Nottetempo hanno preso a calci e portato via un gioco per bambini installato nell’area bimbi del Parco Presentini.

L’episodio risale a qualche settimana fa quando, appunto, i due amici, complice la notte, hanno deciso di rompere e portarsi via un giochino

L’accaduto non è passato inosservato e grazie alle indagini portate avanti dal Comando di Polizia Municipale sono stati individuati i due giovani.

Sono stati, come detto, denunciati per danneggiamento e furto aggravato alla Procura dei Minori. Le famiglie si sono rese disponibili al risarcimento del danno.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco Mario Agnelli che ha sostenuto “non avendo nulla di meglio da fare i due minorenni confidando nell'oscurità della notte alcune settimane fa hanno preso a calci e portato via un giochino per bambini installato nel Parco Presentini. L’accaduto non è passato inosservato e grazie alle indagini condotte dal Comando di Polizia Municipale sono stati individuati i responsabili e le famiglie si sono rese disponibili al risarcimento del danno”.