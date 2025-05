Arezzo, 28 maggio 2025 – DEMOS: buche, furti, aggressioni.

3 proposte per la sicurezza di AREZZO.

La città è dissestata nelle sue strade, mai così tante buche in questi anni difficili, tra centro e periferie le buche testimoniano una città “dimenticata”, rare toppe e buche enormi ricoperte con lentezza come quelle che costellano vie principali e periferiche, da via Vittorio Veneto davanti alla chiesa di Saione (il quartiere simbolo nel Viaggio dell’Osservatorio DEMOS nei quartieri aretini, viaggio sostenuto da Agenzie di stampa e mass media di Arezzo), il taboga con gibbosità di via Erbosa, i parcheggi disastrati in pieno Centro Storico, il cratere apertosi nella centralissima piazza Guido Monaco, un tempo salotto buono della città oggi zona off limits. Buche e manutenzione scadente. DEMOS chiede decoro e cura, base dell’ordinaria amministrazione.

Chi coordina i 5 …. operai della manutenzione? Ora, dopo anni, viene annunciato, a pochi mesi dalle elezioni comunali, un finanziamento per un piano anti buche dall’odore pre elettorale. La manutenzione è fondamentale per la sicurezza cittadina. Mai in 70 anni tante buche ad Arezzo, la Giunta comunale non sa fare neanche l’ordinaria amministrazione

Da tempo Arezzo è presa di mira da microcriminalità e macrocriminalità, da bande che assaltano le sue operose aziende orafe, si assiste a uno stillicidio di rapine che appartengono a una strategia malavitosa. Arezzo Città dell’Oro è ormai diventata Città delle rapine! Addirittura si assiste a una grande rapina ai danni di una nota ditta orafa in prossimità della visita del Ministro dell’Interno Piantedosi in occasione dell’inaugurazione di OROAREZZO. Qualsiasi commento è superfluo!

Si ripetono le aggressioni delinquenziali nella nostra comunità. Gli autisti dei bus urbani sono aggrediti, intere strade sono bloccate dalla malavita per le rapine alle ditte aretine. Interi angoli suggestivi di Arezzo sono occupati da malaffare e inciviltà: il parco Mancini, a pochi passi dalla Prefettura, è zona di droga e il suo chiosco da restaurare à fatiscente; la zona della Badia è terra di hooligans della mala movida aretina; piazza Sant’Agostino e vicinanze sono luoghi di risse.

DEMOS interviene con 3 proposte

L’urgentissima realizzazione del piano di bonifica delle buche stradali aretine, con la costituzione di un Nucleo operativo di pronto intervento.

L’istituzione del Carabiniere di Quartiere a iniziare dal posto di presidio da collocare nel chiosco restaurato del Parco Mancini. Aumento dei quadri della Polizia Municipale insieme a un piano organico comunale degli Operatori di Strada per la prevenzione e l’assistenza nel territorio di Arezzo. Non sfugge all’Osservatorio dei cattolici democratici DEMOS l’aumento degli “invisibili” e del disagio sociale.

Scegliere l’area di via Tagliamento come nuova sede per la Caserma della Polizia Municipale.

Arezzo più sicura, prendersi cura di Arezzo, Arezzo Capitale culturale orgogliosa dei suoi Grandi!

DEMOS Osservatorio cattolici democratici