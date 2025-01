Covid Toscana, i dati del 28 settembre: 190 contagi e 9 morti

Firenze, 28 settembre 2021 - Covid Toscana, i nuovi contagi di coronavirus registrati oggi 28 settembre nella regione sono 190 su 19.554 test di cui 7.597 tamponi molecolari e 11.957 test rapidi. In Toscana dunque si piega ancora la curva dei contagi da coronavirus. Rispetto a ieri i nuovi casi sono in aumento (erano 164) ma a fronte di un numero di test effettuati più che raddoppiato (erano 8.046) di conseguenza il tasso di positività è sceso sotto l'1% (era 2,04%).

Nell'incidenza a sette giorni i contagi scendono così a 51 su 100 mila, poco sopra la soglia di 50 considerata il primo livello di guardia nel monitoraggio dell'andamento delle infezioni. La settimana scorsa, d'altra parte, di martedì erano stati registrati 215 casi a fronte di 18.301 test e di un tasso di positività pari, rispettivamente, all'1,17 e al 4%. Sul lato delle vaccinazioni, invece, in Toscana dall'inizio della campagna risultano somministrate 5.403.769 dosi di preparati anti-Covid.

Età media dei nuovi positivi

L'età media dei 190 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 26% tra 20 e 39 anni, 25% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

Tamponi processati

Oggi sono stati eseguiti 7.597 tamponi molecolari e 11.957 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 6.234 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.105, -3,5% rispetto a ieri.

Ricoveri e terapie intensive

I ricoverati sono 324 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (7 in meno).

9 morti

Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 6 uomini e 3 donne, con un'età media di 66,2 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le nove persone decedute sono: 3 a Firenze, 4 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Grosseto. Sono 7.157 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.309 a Firenze, 634 a Prato, 658 a Pistoia, 533 a Massa-Carrara, 685 a Lucca, 719 a Pisa, 424 a Livorno, 547 ad Arezzo, 350 a Siena, 206 a Grosseto, 92 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

La mappa del contagio

Sono 78.122 i casi complessivi ad oggi a Firenze (61 in più rispetto a ieri), 26.122 a Prato (32 in più), 26.583 a Pistoia (16 in più), 14.733 a Massa-Carrara (6 in più), 28.748 a Lucca (11 in più), 33.115 a Pisa (17 in più), 20.916 a Livorno (5 in più), 25.615 ad Arezzo (12 in più), 16.105 a Siena (19 in più), 11.027 a Grosseto (11 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 110 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 38 nella Nord Ovest, 42 nella Sud est.