Arezzo, 20 giugno 2025 – Da lunedì 23 a giovedì 26 giugno, il centro storico di Poppi ospita l'evento internazionale di riferimento sul monitoraggio geotecnico e strutturale

Relatori e partecipanti da tutto il mondo per un evento che preannuncia anche la

nascita, in Casentino, di un centro di eccellenza per la formazione e lo sviluppo

delle tecnologie avanzate per la resilienza del patrimonio ambientale e strutturale

Il borgo di Poppi e il Castello dei Conti Guidi, accoglieranno grazie alla collaborazione del Comune, l'undicesima edizione dell'International Course on Geotechnical and Structural Monitoring, l'appuntamento più rilevante a livello mondiale nell'ambito del monitoraggio geotecnico e strutturale, la cui ultima edizione si è svolta nel 2024 a Golden in Colorado (USA) presso la prestigiosa Colorado School of Mines.

L'evento, organizzato da NHAZCA Srl e IntelligEarth Srl, spin-off dell'Università di Roma “Sapienza”, è diretto scientificamente dal prof. Paolo Mazzanti, originario di Poppi, oggi docente di Rischi Geologici e Telerilevamento presso lo stesso Ateneo e figura di riferimento a livello internazionale nel campo del monitoraggio geotecnico e strutturale.

“Sono onorato, e un po' emozionato, di riportare tale iniziativa a Poppi, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove sono nato e cresciuto e dove si svolsero le prime tre edizione nel 2014, 2015 e 2016” commenta il Prof. Mazzanti.

“Il corso rappresenta una delle principali piattaforme di aggiornamento e networking a livello globale nel settore, con la partecipazione di oltre 150 esperti provenienti da 30 Paesi distribuiti su quattro continenti. Accanto a un ricco programma di lezioni e casi studio curati da relatori internazionali di altissimo profilo, sarà presente, all’interno del Castello, anche un’area espositiva con 25 tra le più importanti aziende internazionali attive nel settore del monitoraggio geotecnico e strutturale che esporranno alcune delle tecnologie più innovative nel settore, come droni, Radar,

Laser e soluzioni basate su intelligenza artificiale”.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per annunciare la prossima apertura, sempre a Poppi, del Casentino Tech Hub RESILIA, un centro di eccellenza per la formazione e lo sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate per la resilienza del patrimonio ambientale, strutturale e culturale, nato dalla sinergia tra NHAZCA S.r.l. e S2R S.r.l. (spin-off dell’Università di Firenze) realtà, anch’essa, con una forte radice Casentinese.

Il Sindaco di Poppi Federico Lorenzoni commenta: “Per il comune questo evento internazionale che si svolgerà sul nostro territorio a partire da lunedì, rappresenta un grande motivo di orgoglio e insieme un modo per rilanciare nel futuro, il ruolo di Poppi anche sul fronte della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica. In fondo Poppi come capitale della cultura umanistica, è stato capace di infondere nelle generazioni strumenti potenti di pensiero critico, utili anche nell’ambito scientifico. Una cultura umanistica che è capace di definire anche i limiti etici

dello sviluppo scientifico e della sua applicazione. Ma Poppi è anche un comune di area interna con delle bellezze architettoniche uniche che devono essere tutelate nel tempo. Questa riflessione ci consente di sostenere un percorso di valore che sta nascendo sul nostro territorio e che come amministrazione vogliamo sostenere”.

L’Amministrazione ringrazia Pro Loco e commercianti del centro storico che collaboreranno alla buona riuscita di questa grande evento con ospiti provenienti da tutto il mondo.