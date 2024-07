Crt, assegnata le borsa di studio Bruno Dei 2024 sull’economia e sul management sanitario

ARezzo, 20 luglio 2024 – Assegnata le borsa di studio Bruno Dei 2024 sull’economia e sul management sanitario. E’ andata ad Alice Fontanelli dell’Università di Bologna per la tesi "Law and economics of insurance and finance unveiling gender dynamics: a paradigm shift for health insurance markets". In autunno verrà pubblicato il bando per la prossima annualità.

La borsa di studio è un’iniziativa della CRT in collaborazione con la Fondazione Gianfranco Salvini e con il patrocinio dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Firenze. I promotori hanno anche segnalato le tesi di Marcello Nardella dell’Università Unitelma Sapienza di Roma (“La Clinical Governance come mission strategica aziendale, verso una vision ottimale di efficacia assistenziale sanitaria”) e di Alessandra Petrozzi, dello stesso ateneo (“La Dirigenza nel SSN e la figura del Dirigente delle professioni sanitarie: ruolo, caratteristiche e competenze”).

La cerimonia di consegna della borsa di studio si è svolta a San Giovanni Valdarno alla presenza del presidente della Giunta regionale Eugenio Giani; della presidente CRT, Augusta Albarosa Fuccini; del sindaco di Terranuova Bracciolini Sergio Chienni e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Firenze, Enrico Terziani.