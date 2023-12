Cronisti in classe con La Nazione, le iscrizioni prorogate fino al 23 dicembre

Firenze, 14 dicembre 2023 – Sono prorogate al 23 dicembre 2023 le iscrizioni al Campionato di Giornalismo, XXII edizione, progetto culturale e di educazione civica rivolto agli alunni della Scuola secondaria di primo grado e delle classi IV e V della Scuola primaria di Toscana, Umbria e provincia de La Spezia, le aree di diffusione del nostro giornale.

Si tratta di una iniziativa che - perseguendo l'ambizioso obiettivo di un'alleanza educativa con la scuola - intende avvicinare i giovani al mondo dell'informazione e della carta stampata nella quale i ragazzi si mettono alla prova sul campo: ogni classe partecipante, insieme ai propri docenti-tutor, è così impegnata nella realizzazione di una intera pagina di giornale, completa di articoli, interviste, titoli e fotografie e/o disegni, nonché dei nomi degli studenti-giornalisti.

Tutto il materiale viene raccolto dalle redazioni de La Nazione e pubblicato due volte alla settimana, tra febbraio e aprile, all'interno dei fascicoli delle diverse edizioni locali del giornale.

Per l'intera durata del progetto ogni classe coinvolta riceve gratuitamente, nei giorni di pubblicazione degli elaborati di "Cronisti in classe", copie de La Nazione: è questo un modo per potersi confrontare con gli elaborati proposti dalle altre classi e per approfondire, sfogliando il giornale, le notizie e i principali fatti di attualità.

Le classi diventano dunque redazioni-laboratorio all'interno delle quali i ragazzi si confrontano ed entrano in relazione con i compagni, si avvicinano al giornale come strumento di analisi e di nuove conoscenze e a loro volta, confezionando i loro articoli, si mettono alla prova con la cultura dell'informazione e con la promozione di valori della cittadinanza attiva.

In questi anni i giovani alunni-reporter hanno dimostrato di saper affrontare con concretezza e approccio giornalistico i vari argomenti trattati nelle pagine poi proposte dalle classi per la pubblicazione. Sostenibilità, difesa dell’ambiente e delle risorse naturali, dell'ecosistema e della biodiversità, attenzione ai cambiamenti climatici e alla necessità di potenziare le energie rinnovabili e il recupero dei rifiuti: sono solo alcuni degli argomenti sui quali le classi hanno puntato i riflettori declinando temi di così stretta attualità in maniera critica e originale.

Ma hanno anche affrontato aspetti altrettanto importanti come la transizione digitale, l'educazione alimentare, l'inclusione e il volontariato, l'uguaglianza e la parità di genere. Hanno inoltre parlato con attenzione delle loro città, dei quartieri così come delle sfide collegate alla conservazione e valorizzazione dei tesori storico-artistici del territorio. Analogo interesse hanno riscontrato le tracce proposte dagli sponsor che sostengono l'iniziativa, i quali mettono anche a disposizione riconoscimenti speciali, cui può concorrere chi segue questi suggerimenti.

Non è tutto: in una logica di sempre più stretta integrazione tra carta stampata e web, è attivo il sito www.lanazione.cronistinclasse.it sul quale vengono pubblicati, subito dopo l'uscita sul giornale cartaceo, tutti gli elaborati delle scuole e possono essere votati da chiunque e concorrere al premio speciale per la pagina più cliccata sul web. Il sito offre anche contenuti speciali per la scuola e continui aggiornamenti.

L'intero progetto si coordina con l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana. A maggio, a conclusione delle pubblicazioni di tutti gli elaborati, ogni redazione locale organizza la cerimonia di premiazione con l'assegnazione di premi tecnologici e digitali (tablet, ebook reader, fotocamere, webcam) offerti da La Nazione, ma anche targhe, libri e premi speciali offerti dagli sponsor dell'iniziativa. Ogni anno viene inoltre conferito un premio Speciale per la miglior foto o il miglior disegno pubblicato a corredo degli articoli proposti.

Per ogni informazione è possibile contattare la segreteria di redazione di Firenze: tel. 055-24.95.302; mail: [email protected]