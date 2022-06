Covid Toscana, la frenata dei ricoveri: in quattro giorni il 25% in meno

Firenze, 2 giugno 2022 - Il Covid è in deciso calo anche in Toscana soprattutto nei numeri più importanti, quelli dei ricoveri. Negli ultimi tre giorni in particolare si è registrata una discesa davvero impressionante: circa il 25% in tre giorni.

Il 31 maggio si partiva da 323 ricoveri: in quel giorno il calo fu di 19 pazienti, i primo giugno 33 in meno, oggi 24 in meno. Quindi in tre giorni si è assati da 323 a 247 pazienti ricoverati in Toscana; di questi 16 sono in terapia intensiva. Numeri molto buoni, nonostante il virus circoli ancora con una certa insistenza: lo dimostra il dato delle prime diagnosi (esclusi cioè secondi e successivi tamponi di controllo su una stessa persona), sempre intorno al 60% di positivi.

Leggi anche:

Il grafico CovidStat/Infn: