Covid Toscana, i dati del 2 giugno: nuovi casi poco sopra mille

Firenze, 2 giugno 2022 - I nuovi casi positivi al Covid individuati nelle ultime 24 ore sono 1.061, a fronte di 11.054 tamponi (9.670 test rapidi e 1.384 molecolari). Il tasso di positività è del 9,6% che sale al 58,3% sulle prime diagnosi.

La mappa dei nuovi casi

Sono 320.373 i casi complessivi ad oggi a Firenze (279 in più rispetto a ieri), 79.084 a Prato (74 in più), 92.284 a Pistoia (58 in più), 56.610 a Massa-Carrara (53 in più), 120.954 a Lucca (115 in più), 132.520 a Pisa (140 in più), 102.498 a Livorno (100 in più), 105.091 ad Arezzo (81 in più), 81.406 a Siena (85 in più), 61.764 a Grosseto (76 in più).

Leggi anche:

I ricoveri

Buone notizie sul fronte dei ricoveri: ancora un forte calo, 24 in meno (25 in meno in area Covid, 231 totali, e uno in più in terapia intensiva, 16 in totale). In tutto i pazienti ricoverati in Toscana sono 247.

A BREVE IL BOLLETTINO COMPLETO

L'andamento della diffusione del virus nei grafici CovidStat: