Mascherine, green pass e obbligo vaccinale: cosa cambia dal 1 giugno

Roma, 31 maggio 2022 – Con l'arrivo del mese di giugno le mascherine non saranno necessarie nei luoghi chiusi, non servirà più il green pass per entrare in italia e decadrà anche l'obbligo vaccinale per gli over 50, forze dell'ordine e personale scoalstico. Le date da ricordare sono il 1 e 15 giugno. Vediamo, in dettaglio, cosa cambia.

Green pass

Dal 1 giugno la certificazione verde verrà abbandonata: decade infatti l'ordinanza del ministero sella Salute che aveva prorogato dal 28 aprile al 31 maggio l'obbligo di green pass per chi entra nel nostro Paese. L'obbligo resta esclusivamente (e fino al 31 dicembre 2022) per entrare come visitatore in ospedale e in Rsa e per il personale sanitario.

Obbligo vaccinale

Mercoledì 15 giugno è l'ultimo giorno di obbligo vaccinale per gli over 50, i docenti e personale non docente di scuola e università, personale delle forze armate e forze dell’ordine, degli istituti penitenziari, del soccorso pubblico e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Mascherine

Da giovedì 16 giugno non sarà più obbligatorio utilizzare le mascherine Ffp2 su aerei, navi, traghetti, treni, autobus. Via anche per accedere a cinema, teatri e impianti sportivi al chiuso durante eventi e competizioni. Dal 16 giugno le mascherine non saranno obbligatorie nemmeno per utenti, visitatori e lavoratori di strutture sanitarie e Rsa. Resta l'obbligo di indossare la mascherina solo a scuola, fino alla fine dell'anno scolastico (esami compresi), sia per gli studenti che per insegnanti e personale non docente.