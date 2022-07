Covid Toscana oggi, 16 luglio: 4.713 nuovi contagi. Crescono i ricoveri

Articolo : Toscana, "Quarta dose agli over 60, verso il via libera"

Firenze, 16 luglio 2022 - Covid Toscana, i nuovi casi di coronavirus rilevati oggi 16 luglio nella regione sono 4.713, in lieve calo rispetto a ieri (4.925). Il dato emerge su un totale di 22.355 test processati, di cui 2.216 tamponi molecolari e 20.139 test rapidi. Il tasso di positività è al 21,08% (79,7% sulle prime diagnosi).

I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.187.885 (92,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.216 tamponi molecolari e 20.139 tamponi antigenici rapidi, di questi il 21,1% è risultato positivo. Sono invece 5.914 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 79,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 91.082, +1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 765 (6 in più rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (3 in più).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 765 (6 in più rispetto a ieri, più 0,8%), 32 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 10,3%).

Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 95,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Lucca, 1 a Pisa.

Sono 10.267 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.236 a Firenze, 844 a Prato, 929 a Pistoia, 663 a Massa Carrara, 960 a Lucca, 1.147 a Pisa, 755 a Livorno, 662 ad Arezzo, 539 a Siena, 391 a Grosseto, 141 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

L'età media dei 4.713 nuovi positivi odierni è di 50 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 31% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).

Sono 357.699 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.235 in più rispetto a ieri), 87.205 a Prato (280 in più), 101.930 a Pistoia (342 in più), 62.998 a Massa (252 in più), 136.055 a Lucca (558 in più), 149.592 a Pisa (510 in più), 114.779 a Livorno (440 in più), 116.714 ad Arezzo (417 in più), 92.583 a Siena (393 in più), 69.124 a Grosseto (286 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 1.924 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 1.693 nella Nord Ovest, 1.096 nella Sud est.

