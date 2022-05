Covid Toscana, il bollettino del 27 maggio: calano i positivi, non i ricoveri

Firenze, 27 maggio 2022 - Sono 1.058 i nuovi positivi al Covid individuati nelle ultime 24 ore in Toscana a fronte di 9.663 tamponi (1.245 molecolari e 8.418 rapidi). Il tasso di positività è 10,9% che sale al 62,1% se si considerano solo le prime diagnosi (stabile rispetto a ieri).

La provincia con il tasso di incidenza ogni 100mila abitanti più alto delle ultime 24 ore è Siena (39 nuovi casi ogni 100mila abitanti) davanti a Pisa (35) e Grosseto (33), il tasso più basso è condiviso fra Prato e Massa Carrara.

Purtroppo oggi si segnala un aumento dei ricoveri negli ospedali della Toscana: +15 nelle degenze Covid (326 in totale), meno uno invece in terapia intensiva (16 in totale) a fronte di due dimissioni e un decesso contro due nuovi ingressi. In totale i ricoverati sono 342, 14 in più rispetto a ieri.

Sono 318.853 i casi complessivi ad oggi a Firenze (284 in più rispetto a ieri), 78.744 a Prato (58 in più), 91.952 a Pistoia (81 in più), 56.345 a Massa Carrara (43 in più), 120.329 a Lucca (91 in più), 131.807 a Pisa (147 in più), 101.963 a Livorno (86 in più), 104.655 ad Arezzo (89 in più), 80.938 a Siena (105 in più), 61.322 a Grosseto (74 in più).

I guariti sono 1.470, crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.107.654 (96,5% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 29.736, -1,4% rispetto a ieri.

Purtroppo, oggi si registra il decesso di una donna di 83 anni, a Lucca.

