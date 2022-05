Covid Toscana, il bollettino del 26 maggio. La curva dei contagi scende

Articolo : Covid Toscana, come circola il virus nella regione: i dati comune per comune

Firenze, 26 maggio 2022 - Sono 1.390 i nuovi positivi al Covid individuati in Toscana nelle ultime 24 ore, a fronte di 11.676 test (1.865 tamponi molecolari e 9.811 rapidi). Il tasso di positività è dell'11,9% (ma il tasso netto, calcolato cioè solo sulle prime diagnosi) è 62,2%.

La provincia con il tasso giornaliero di incidenza (ogni 100mila abitanti) più alto è Siena con 45,1 nuovi positivi in un giorno ogni 100mila abitanti, il dato più basso è quello di Prato con 27,7.

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.106.184 (96,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.865 tamponi molecolari e 9.811 tamponi antigenici rapidi, di questi l'11,9% è risultato positivo. Sono invece 2.234 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 30.149, -3,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 328 (15 in meno rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 6 uomini e 3 donne con un'età media di 81,3 anni.



Sono 318.569 i casi complessivi ad oggi a Firenze (387 in più rispetto a ieri), 78.686 a Prato (71 in più), 91.871 a Pistoia (97 in più), 56.302 a Massa Carrara (65 in più), 120.238 a Lucca (160 in più), 131.660 a Pisa (159 in più), 101.877 a Livorno (143 in più), 104.566 ad Arezzo (108 in più), 80.833 a Siena (119 in più), 61.248 a Grosseto (81 in più).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 328 (15 in meno rispetto a ieri, meno 4,4%), 17 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 13,3%).

Le persone complessivamente guarite sono 1.106.184 (2.545 in più rispetto a ieri, più 0,2%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 1.106.184 (2.545 in più rispetto a ieri, più 0,2%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Oggi si registrano nove decessi: 6 uomini e 3 donne con un'età media di 81,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 3 a Pistoia, 1 a Pisa, 2 a Livorno.

