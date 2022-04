Covid oggi: 3.639 casi in Toscana. I dati del 29 aprile

Articolo : Dal 1 maggio via le mascherine: cautela tra la gente in Toscana

Firenze, 29 aprile 2022 - Covid Toscana, i nuovi contagi registrat1o oggi, 29 aprile, nella regione sono 3.639. Il dato emerge su un totale di 22.610 test effettuati di cui 3.804 tamponi molecolari e 18.806 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,09% (75,2% sulle prime diagnosi). Per quanto riguarda i vaccini, quelli somministrati sino ad oggi sono 8.886.456

Intanto da domenica 1° maggio cambiano le regole su green pass e mascherine. Se la certificazione verde non servirà più, tranne che per entrare in ospedali e Rsa, le mascherine saranno obbligatorie fino a fine anno scolastico, all’interno delle scuole, per alunni e studenti sopra i 6 anni, e fino al 15 giugno in ambito sanitario, ospedali e rsa, nel trasporto pubblico locale e a lunga distanza, negli studi professionali, nei cinema e teatri e negli eventi sportivi al chiuso.

In tutti gli altri luoghi di lavoro, senza distinzione tra pubblico e privato, la mascherina sarà solo fortemente raccomandata. Così, anche se non è un ‘bomba libera tutti’ da domenica ci sarà comunque un allentamento delle misure anti contagio.

Leggi anche:

Mascherine al chiuso, Pistello: "Tante reinfezioni, meglio tenerle un mese in più"

Dal 1 maggio via le mascherine: cautela tra la gente in Toscana

I grafici CovidStat/Infn:

Gli attualmente positivi

I ricoverati