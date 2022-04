Covid Toscana, il bollettino del 28 aprile: 3.763 nuovi casi

Articolo : Dal 1 maggio via le mascherine: cautela tra la gente in Toscana

Firenze, 28 aprile 2022 - I nuovi positivi al Covid individuati nell'ultimo giorno in Toscana sono 3.763, a fronte di 24.524 test fra tamponi molecolari (3.839) e test rapidi (20.685). Il tasso netto di positività (calcolato cioè sui soggetti che hanno fatto un tampone e non sui tamponi eseguiti in totale) è 74,6% (ieri era 81,8%), mentre il tasso "lordo" di positivi è 15,3% (ieri era il 16%).

Sono 304.333 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.030 in più rispetto a ieri), 75.339 a Prato (232 in più), 87.801 a Pistoia (281 in più), 53.416 a Massa Carrara (189 in più), 114.611 a Lucca (356 in più), 124.806 a Pisa (496 in più), 96.336 a Livorno (350 in più), 100.029 ad Arezzo (279 in più), 75.962 a Siena (309 in più), 57.803 a Grosseto (241 in più).

A BREVE IL BOLLETTINO COMPLETO

Leggi anche:

Mascherine al chiuso, Pistello: "Tante reinfezioni, meglio tenerle un mese in più"

Dal 1 maggio via le mascherine: cautela tra la gente in Toscana

I grafici CovidStat/Infn:

Gli attualmente positivi

I ricoverati