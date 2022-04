Covid Toscana 13 aprile: scendono positivi e ricoveri, ma il virus circola velocemente

Articolo : Vaccini, la Toscana parte con la quarta dose. Al via con ultraottantenni e fragili over 65

Firenze, 13 aprile 2022 - Continua l'alta circolazione del Covid in Toscana, con 4.011 nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore a fronte di 26.109 test (di cui 5.419 tamponi molecolari e 20.690 test rapidi). E' il tasso netto di positività, quello cioè calcolato sulle prime diagnosi, a indicare la forte circolazione virale: 71,6% di positivi sulle prime diagnosi, mentre il tasso di positività complessivo è 15,3%. Gli attualmente positivi sono oggi 49.995, -0,3% rispetto a ieri.

Sono 290.705 i casi complessivi ad oggi a Firenze (997 in più rispetto a ieri), 72.497 a Prato (210 in più), 83.670 a Pistoia (276 in più), 50.424 a Massa-Carrara (257 in più), 109.316 a Lucca (397 in più), 118.311 a Pisa (492 in più), 90.804 a Livorno (422 in più), 95.402 ad Arezzo (358 in più), 71.686 a Siena (361 in più), 54.487 a Grosseto (241 in più).

I guariti sono 4.170: crescono dello 0,4% e raggiungono quota 978.208 (94,3% dei casi totali).

I ricoverati sono 809 (36 in meno rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (3 in meno).

Purtroppo ci sono quattordici decessi da registrare: 1 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pisa, 2 a Arezzo, 3 a Siena, 5 a Grosseto, 1 fuori Toscana.



Sono 9.654 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.039 a Firenze, 810 a Prato, 869 a Pistoia, 629 a Massa Carrara, 906 a Lucca, 1.036 a Pisa, 705 a Livorno, 643 ad Arezzo, 519 a Siena, 370 a Grosseto, 128 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Complessivamente, 49.186 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (137 in meno rispetto a ieri, meno 0,3%).

L'età media dei 4.011 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (17% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 22% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più).

