Firenze, 1 luglio 2021 - Covid in Toscana sono 53 i nuovi casi di Coronavirus su 6.452 tamponi molecolari e 6.865 antigenici rapidi, due morti e 117 guariti. Lo riporta il bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione alla Protezione civile nazionale. Ieri, 30 giugno, i nuovi positivi al Covid individuati in Toscana erano 37; il tasso di positivi è 0,29%, che sale a 0,8% se si considera quello "netto", cioè calcolato solo sulle prime diagnosi escludendo i tamponi di controllo (4.813 i soggetti testati oggi). Numeri in linea con quelli degli ultimi giorni e che fanno ben sperare, anche se il diffondersi della variante Delta in tutta Italia e inevitabilmente anche in Toscana non permette di abbassare la guardia. Sul fronte delle vaccinazioni, invece, sono 3.071.516 le dosi anti-Covid somministrate fino a questo momento in Toscana.

Tamponi processati

Oggi sono stati eseguiti 6.452 tamponi molecolari e 6.865 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Sono invece 4.734 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.744, -3,6% rispetto a ieri.

Ricoveri e terapie intensive

I ricoverati sono 109 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 69 anni.

Età media dei nuovi positivi

L'età media dei 53 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 28% tra 20 e 39 anni, 43% tra 40 e 59 anni, 2% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

La mappa del contagio nel territorio

Sono 67.473 i casi complessivi ad oggi a Firenze (12 in più rispetto a ieri), 22.601 a Prato (3 in più), 23.026 a Pistoia (4 in più), 13.319 a Massa (1 in più), 24.675 a Lucca (3 in più), 29.240 a Pisa (5 in più), 17.509 a Livorno (4 in più), 22.879 ad Arezzo (6 in più), 13.885 a Siena (8 in più), 9.165 a Grosseto (7 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 19 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 13 nella Nord Ovest, 21 nella Sud est.

Decessi

