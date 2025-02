Maltempo in Toscana, danni per 60 milioni e 12 richieste di emergenza nazionale

Firenze, 25 febbraio 2025 – I danni causati dal maltempo hanno un "ammontare complessivo quantificato in circa 49 milioni per gli eventi di settembre e 13 milioni per quelli di ottobre". Al momento, "il Consiglio dei ministri ha riconosciuto lo stato di emergenza nazionale per gli eventi del mese di settembre, stanziando 8,7 milioni di euro e individuando i Comuni di Palazzuolo sul Senio, Marradi, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Bibbona, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Guardistallo e Monteverdi" e anche per gli eventi del 17 e 18 ottobre 2024, "stanziando 9,7 milioni di euro". Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile, Monia Monni, facendo il punto in Consiglio regionale sui recenti eventi meteorologici che hanno investito la Toscana.

Monni ha ripercorso gli eventi che si sono succeduti tra settembre-ottobre dell'anno appena passato, per le quali sono state presentate 12 richieste di dichiarazione di emergenza nazionale, e febbraio di quest'anno. Monni ha spiegato che è in corso di adozione l'ordinanza "con la quale si individuano le modalità e i termini per la ricognizione dei danni e la domanda di contributo per l'immediato sostegno (fino a un massimo di 20mila euro) per le attività economiche e produttive extra-agricole".

Collegate alla comunicazione, sono state approvate all'unanimità due proposte di risoluzione della Lega, presentate dal portavoce dell'opposizione, Marco Landi, mentre altre due sono state respinte. La prima risoluzione approvata, si riferisce agli eventi del settembre-ottobre 2024 e impegna il presidente e la Giunta regionale, in merito alle risorse proprie, "ad attivarsi ad assegnare i finanziamenti finalizzati alle coperture messe a disposizione dalle amministrazioni locali in somma urgenza" e l'altra fa riferimento agli interventi urgenti per il ripristino delle spiagge dell'isola d'Elba. Un emendamento del Pd chiede al Governo "la dichiarazione di emergenza nazionale, con conseguente stanziamento di risorse adeguato".