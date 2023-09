Terremoto: cosa fare prima, durante e dopo una scossa

Firenze, 18 settembre 2023 – Tanta paura ma fortunatamente non ci sono stati gravi danni o persone coinvolte nel terremoto di oggi, magnitudo 4.9, con epicentro a Marradi (Firenze).

Ma cosa fare in caso di terremoto. In queste situazioni è bene ricordare i comportamenti da seguire prima, durante e dopo una scossa. Ecco, dunque, le indicazioni del Diparimento della Protezione Civile.

Prima del terremoto

- È bene intanto informarsi sulla classificazione sismica del comune in cui si risiede e quindi sapere quali sono le misure previste in caso di emergenza.

- Informarsi quindi su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e gli interruttori della luce. Tali impianti potrebbero subire danni durante il terremoto.

- Evitare di tenere oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti.

- Fissare al muro gli arredi più pesanti perché potrebbero cadere in caso di scossa.

- Utili da tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, un estintore.

- A scuola o sul luogo di lavoro informarsi se è stato predisposto un piano di emergenza.

Durante il terremoto

Al chiuso

- Mettersi nel vano di una porta inserita in un muro portante (quello più spesso), vicino a una parete portante o sotto una trave, oppure ripararsi sotto un letto o a un tavolo resistente.

- Non precipitarsi fuori, ma attenere la fine della scossa.

- Non usare ascensori

- Se ci si trova in auto, non sostare in prossimità di ponti, terreni franosi o spiagge.

All’aperto

- Allontanarsi da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche.

- Fare attenzione alle possibili conseguenze del terremoto: crollo di ponti, frane, perdite di gas ecc.

Dopo il terremoto

- Assicurarsi dello stato di salute delle persone vicino.

- Non cercare di muovere persone ferite gravemente.

- Uscire con prudenza indossando le scarpe.

- Raggiungere uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti.