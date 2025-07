Arezzo, 1 luglio 2025 – Corsa podistica non competitiva "6 alle 6 colazione da Leone", un successo Si è svolta questa mattina la 7* edizione della corsa podistica non competitiva: " 6 alle 6 colazione da Leone" Numerosa la partecipazione che ha portato nelle casse del Calcit euro 2.580,00 destinati al sostegno del servizio SCUDO - servizio cure domiciliari oncologiche; questa importante somma è stata possibile grazie alla generosità di Leone caffetteria che ha offerto la colazione ed a PARTNER Forte dei Marmi che ha fornito gratuitamente le T-Shirt. «Un particolare grazie alla podistica di Arezzo per il supporto organizzativo, alla Croce Bianca di Arezzo ed alle sue volontarie presenti , ai volontari dell'ass.ne nazionale Polizia di stato in pensione sez. di Arezzo per la preziosa collaborazione ! Ringraziamo inoltre tutti e tutte le partecipanti che con la loro presenza hanno sostenuto il Calcit

Corsa podistica non competitiva “ 6 alle 6 colazione da Leone”……. 7° edizione 2025»

«Grazie a tutti e tutte le partecipanti :

«Grazie a tutti e tutte le partecipanti»