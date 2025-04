Arezzo, 16 aprile 2025 – Cortona, si chiama SelvAgro il nuovo marchio che valorizza la filiera agricola e il mattatoio comunale

È nata la piattaforma online dedicata alle carni lavorate nella struttura di Cortona Sviluppo

Un marchio e un sito web per far conoscere e valorizzare le carni lavorate dal mattatoio comunale. L’iniziativa di Cortona Sviluppo è stata presentata questo 16 aprile al Centro convegni Sant’Agostino. Grazie al nuovo marchio «SelvAgro» sarà possibile allargare l’offerta di prodotti gastronomici della società «in house» del Comune di Cortona. Oltre al marchio c’è anche un sito web www.selvagro.it dove è disponibile tutta l’offerta dedicata ai consumatori, dalla carne Chianina all’Angus fino alla selvaggina con una selezione di capriolo e cinghiale.

Obiettivo è quello di dare ulteriore valore alle produzioni del mattatoio comunale, la struttura gestita da Cortona Sviluppo è stata oggetto di numerosi investimenti al fine di mantenerla competitiva in un mercato sempre più aperto. «Vogliamo complimentarci con Cortona Sviluppo - dichiara il sindaco Luciano Meoni - con questa iniziativa tutto lo staff e l’amministratore unico dimostrano lungimiranza e volontà di guardare avanti. A fronte di un mercato sempre più incerto, occorre mettere in campo iniziative come questa che consentono all’azienda di rivolgersi ad un pubblico sempre più ampio, mantenendo uno spirito di servizio pubblico per tutto il comparto».

«Sono anni ormai che puntiamo alla valorizzazione delle nostre eccellenze - dichiara l’assessore alle Attività produttive, Paolo Rossi - riteniamo strategico che Cortona Sviluppo abbia voluto ampliare la propria offerta, penso ad esempio alla selvaggina, dando una risposta al territorio. Crediamo altresì che questa azione possa ulteriormente valorizzare la filiera produttiva».

«Cortona Sviluppo in questi anni ha aumentato la capacità produttiva del mattatoio comunale - dichiara l’amministratore unico, Fabio Procacci - con questa operazione ci rivolgiamo a un pubblico più ampio, anche direttamente ai consumatori. Abbiamo fatto questo ulteriore passo avanti per far sì che il mattatoio possa continuare a essere un punto di riferimento per il territorio e confidiamo nel fatto che sia privati sia aziende possano trovare interessante questa novità di vendita. L’obiettivo è valorizzare ulteriormente la filiera locale, garantendo prodotti di qualità e offrendo un servizio innovativo. Il sito web ‘SelvAgro' mette inoltre a disposizione delle aziende una piattaforma dedicata alla registrazione e gestione degli ordini, semplificando l’intera catena di distribuzione e rafforzando il rapporto diretto tra produttori e consumatori».