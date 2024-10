Arezzo, 16 ottobre 2024 – Cortona, scuola di Fratta: arrivano i nuovi infissi Verso la consegna dei lavori, il Comune investe oltre 130mila euro Sono in fase di consegna i lavori al plesso scolastico di Fratta, il Comune di Cortona ha completato l’individuazione della ditta esecutrice che avrà il compito di effettuare le opere di efficientemente energetico dell’immobile. Complessivamente l’Amministrazione comunale ha previsto 96mila euro per la sostituzione degli infissi esterni e 40mila euro per lavori di adeguamento dell’impianto termico. Le opere saranno realizzate senza creare interruzioni alla didattica, nei giorni in cui non sono previste lezioni, senza impattare sul personale e sugli studenti presenti. Altri lavori sono in programma in futuro, come la sistemazione degli scarichi delle acque chiare e la manutenzione del piazzale. «L’Amministrazione comunale di Cortona ha dimostrato di essere attenta ai plessi scolastici a tutela degli studenti e del personale scolastico - dichiara il sindaco Luciano Meoni - proseguiamo con opere che migliorano gli ambienti. In questo caso specifico procediamo con la sostituzione dei vecchi infissi con nuovi modelli che garantiscono maggiore efficienza energetica e sicurezza. I primi di novembre verranno consegnati i lavori alla ditta specializzata e valuteremo il crono programma degli interventi senza incorrere in chiusure o riduzione della didattica. Il plesso - prosegue il primo cittadino - rimane baricentrico rispetto al territorio e di importanza fondamentale nella rete scolastica cortonese».