Arezzo, 12 ottobre 2024 – Cortona, quattro iniziative con Puliamo il mondo: Centoia, Cortona, Mercatale e Terontola Nel fine settimana del 19 e 20 ottobre i volontari per l’ambiente tornano in azione Si rinnova l’appuntamento con «Puliamo il mondo», l’iniziativa di volontariato ed educazione ambientale di Legambiente e Comune di Cortona, si fa in quattro. Grazie alla collaborazione di associazioni, proloco e circoli un intero fine settimana sarà all’insegna del volontariato ambientale. Sabato 19 ottobre alle 15 si comincia con Terontola a partire dal parco Madre Teresa, stesso orario anche a Centoia, dove i volontari si ritroveranno alla sala civica per dare vita alla raccolta di rifiuti abbandonati. A Cortona centro storico i volontari si ritroveranno domenica 20 ottobre alle ore 9 ai Giardini del Parterre, il solito giorno Puliamo il mondo si terrà anche a Mercatale, l’iniziativa si svolgerà ai giardini pubblici a partire dalle ore 10. «L’iniziativa tradizionalmente raduna tante persone che hanno a cuore il territorio - dichiara l’assessore all’Ambiente, Paolo Rossi - il ringraziamento va alle associazioni Volontari pulizia strade, Centro sociale Terontola, Canile di Ossaia/Etruria animals defendly, Vab Cortona, Proloco Valdipierle e Proloco Centoia. L’apetto che mi piace sottolineare è l’adesione dei giovani e giovanissimi, che per primi danno il buon esempio impegnandosi per l’ambiente». A tutti coloro che decideranno di partecipare a «Puliamo il mondo» sarà consegnata la pettorina e il kit per la raccolta dei rifiuti.