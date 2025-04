Arezzo, 28 aprile 2025 – Cortona, «Libri gratis»: come presentare la domanda

Aperto il bando regionale che prende il posto del «Pacchetto scuola», possibilità di fare richiesta entro il 28 maggio

Cambiano le modalità di sostegno al diritto allo studio in Toscana, la Regione ha mandato in pensione la misura «Pacchetto scuola» ed ha introdotto un nuovo strumento. Si tratta di «Libri gratis» che prevede fino al prossimo 28 maggio la possibilità di ricevere gratuitamente i libri scolastici. L’intervento riguarda i giovani iscritti alle scuole scuole secondarie di primo e secondo grado, con un Isee uguale o inferiore a 15.800 euro.

Libri Gratis ha l'obiettivo di sostenere l'accesso dei giovani all'istruzione secondaria di primo e secondo grado attraverso un contributo all'acquisto della dotazione libraria necessaria per l'anno scolastico 2025-2026. Ne possono usufruire le studentesse e gli studenti delle scuole medie e superiori che siano residenti in Toscana, abbiano un’età inferiore a 24 anni, un Isee minore o uguale a 15.800 euro e siano iscritti all'anno scolastico 2025-2026 in un istituto scolastico pubblico o paritario secondario di primo o secondo grado con sede in Toscana.

La domanda va presentata esclusivamente on-line con accesso dall’area personale dopo registrazione sull’applicativo dedicato dalle ore 9 del 28 aprile fino alle ore 12 del 28 maggio 2025. Il link per accedere all’applicativo sarà reso disponibile sul sito internet della Regione Toscana, alla pagina www.regione.toscana.it/librigratis

La registrazione e l’accesso all’area personale possono avvenire, alternativamente, per mezzo di: Spid, Cie o Carta nazionale dei servizi o Tessera sanitaria. I requisiti di accesso al contributo devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. Sarà possibile presentare domanda sull'applicativo regionale dal 28 aprile al 28 maggio 2025. Il bando regionale comunque consultabile al seguente indirizzo web: https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5463259&nomeFile=Decreto_n.7681_del_15-04-2025-Allegato-A