Arezzo, 24 aprile 2025 – Cortona, il consiglio comunale di martedì 29 aprile

Al voto le pratiche di bilancio e la variante al Piano strutturale per le aree libere da impianti fotovoltaici

È convocato per martedì 29 aprile alle 15,00 il Consiglio comunale di Cortona. Sono 12 i punti all’ordine del giorno. Dopo gli adempimenti di rito, la presidente Maria Isolina Forconi e il sindaco Luciano Meoni apriranno la seduta con le comunicazioni e quindi saranno esaminate interrogazioni, interpellanze e mozioni. Fra queste ultime sono annunciate quella del Gruppo Pd per il sostegno all’accesso ai prodotti mestruali e agli articoli igienico sanitari per l’infanzia.

Il sindaco presenterà e metterà ai voti il rendiconto 2024, l’assestamento del bilancio di previsione e il Piano economico finanziario. A seguire si voteranno la modifica al regolamento Tari e le tariffe per il 2025. Seguono i punti dedicati al Piano triennale per gli acquisti di beni e servizi, l’affidamento del servizio di tesoreria e in conclusione una variante al Piano strutturale intercomunale per l'individuazione delle aree potenzialmente non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici.

Il Consiglio comunale di Cortona è aperto al pubblico nei limiti di capienza della sala e si può seguire in diretta anche dalla pagina YouTube del Comune di Cortona.