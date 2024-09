Arezzo, 4 settembre 2024 – Cortona, il consiglio comunale di martedì 10 settembre Variazione di bilancio e Piano triennale dei lavori pubblici fra i punti cardine della seduta È convocato per martedì 10 settembre 2024 alle ore 15 il Consiglio comunale di Cortona. Sono 10 i punti all’ordine del giorno, dopo gli adempimenti di rito, la presidente Maria Isolina Forconi e il sindaco Luciano Meoni, apriranno la seduta con le comunicazioni e quindi saranno esaminate, interrogazioni, interpellanze e mozioni. Fra queste ultime è annunciata quella del Gruppo Futuro per Cortona per la salvaguardia dello sportello bancario di Intesa San Paolo a Terontola. Il sindaco presenterà e metterà ai voti l’aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici e del Documento unico di programmazione, oltre alla variazione al Bilancio di previsione triennale. Il Consiglio voterà anche il riconoscimento di un debito fuori bilancio, si tratta della spesa sostenuta per la disinfestazione delle zanzare per il caso di arbovirosi e il documento contenente l’elenco delle zone non metanizzate. Concluderà la seduta il voto sulla convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria generale con il Comune di Trequanda. Il Consiglio comunale di Cortona è aperto al pubblico nei limiti di capienza della sala e si può seguire in diretta anche dalla pagina YouTube del Comune di Cortona.