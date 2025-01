Arezzo, 24 gennaio 2025 – Cortona, gli studenti dell’istituto Vegni protagonisti a Uno Mattina in famiglia

Sabato 25 gennaio la trasmissione di Rai Uno ospita un servizio realizzato all’istituto scolastico

Gli studenti dell’istituto d’istruzione superiore Angelo Vegni saranno protagonisti di un servizio all’interno di Uno Mattina in famiglia. La trasmissione di Rai Uno dedicherà uno spazio dedicato a loro nella puntata di questo sabato 25 gennaio, in onda alle ore 10. A condurre il servizio sarà Stefano Pieri, psicologo e psicoterapeuta, nonché volto del programma televisivo con Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini.

Il contributo, grazie alla regia di Andrea Rispoli, è stato registrato lo scorso lunedì e fa parte della rubrica «Ragazzi fuori». «Abbiamo raccontato le passioni degli studenti dentro e fuori la scuola - racconta Stefano Pieri - ne esce un ritratto in cui l’istituto offre un supporto educativo importante. Coltivare un vigneto può essere anche un modo per comprendere e prevenire i problemi alcol dipendenti, così come il lavoro in cucina è un mezzo per imparare il valore dei prodotti agricoli, infine c’è l’esperienza di coloro che vivono nella scuola, i convittori, come un altro esempio delle potenzialità di una comunità educativa».

Nelle scene si racconta il lavoro dei tecnici agrari in serra, ma anche la preparazione ad un torneo di biliardo a cui i ragazzi si dedicano nel loro tempo libero. «Ringraziamo Stefano Pieri - dichiarano il sindaco Luciano Meoni e l’assessore all’Istruzione Silvia Spensierati - per aver raccontato un altro spaccato della vita giovanile a Cortona. Dopo quanto fatto in passato con gli studenti dell’istituto Luca Signorelli, con questo nuovo servizio andiamo a rappresentare e valorizzare un’altra eccellenza dei nostri istituti scolastici superiori».