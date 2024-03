Cortona, ecco il progetto per l’acquedotto alla zona produttiva del Vallone

Arezzo, 14 marzo 2024 – Dopo le sollecitazioni dell’Amministrazione comunale, il gestore Nuove Acque ha preparato il progetto per l’estensione della rete idrica nella zona artigianale del Vallone. Già nel 2020 il sindaco Luciano Meoni, recependo le istanze delle aziende locali, aveva richiesto a Nuove Acque di provvedere al piano di fattibilità di questa importante opera che andrà a beneficio di numerose aziende del sito produttivo.

«Nella riunione tenutasi di recente con i vertici della società che gestisce la risorsa idrica - dichiara il sindaco Luciano Meoni - abbiamo la conferma che l’area artigianale del Vallone sarà raggiunta dall’acquedotto. Ora parte l’iter per inserire nel prossimo bilancio le risorse necessarie alla partenza dei lavori. Come abbiamo detto in precedenza, la cronologia degli interventi programmati dal gestore ha visto la conclusione delle procedure per l’estensione degli acquedotti di Fossa del Lupo e Pietraia, dove è preminente l’azione sinergica con Centria per un singolo scavo per le condotte dell’acqua e del gas, il passaggio successivo sarà quello del Vallone».

L’Amministrazione comunale ricorda che la collaborazione con Nuove Acque sta portando nei prossimi giorni all’apertura dei lavori per lo scolmatore di Via Lauretana a Camucia, alla partenza dei cantieri per Pietraia. Su quest’ultimo cantiere, con il voto del prossimo consiglio comunale si potrà formalizzare la convenzione con Nuove Acque, i cittadini hanno già fatto la loro parte versando il contributo concordato. A seguire grazie al Pnrr sarà ammodernato l’acquedotto di Fratticciola e infine, altro risultato concreto, è lo stanziamento di un milione di euro per il depuratore di Mercatale, previsto per il 2025.