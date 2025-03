Arezzo, 31 marzo 2025 – Cortona, dalla Regione ok al finanziamento per la nuova area sosta alla stazione di Terontola

Meoni: «Una risposta per la cittadinanza e per gli utenti, potenziamo questo importante snodo ferroviario»

Aumentare le aree di sosta per i viaggiatori che sfruttano la stazione ferroviaria di Terontola e agevolare l’intermodalità ferro-gomma. Sono questi gli obiettivi del progetto dell’Amministrazione comunale di Cortona che ha ottenuto il finanziamento dalla Regione Toscana. Al Comune di Cortona sono stati assegnati 595.000 euro per i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico da 187 posti auto a Terontola. L’area di sosta sorgerà a valle dei binari, sul lato opposto rispetto alla stazione ferroviaria.

La finalità del bando regionale grazie a cui sono state attinte le risorse, consiste nella promozione e nel rafforzamento di misure a sostegno dei Comuni che realizzino nuovi parcheggi pubblici. «Come Amministrazione comunale - dichiara il sindaco Luciano Meoni - abbiamo manifestato la volontà di partecipare a tale bando per migliorare la mobilità nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana delle aree soggette a maggiore densità insediativa e turistica. Questa opera permetterà di dare una risposta agli utenti del servizio ferroviario, ma anche alla cittadinanza poiché consentirà di liberare i parcheggi del centro abitato. Gli obiettivi dell’intervento sono quelli di facilitare la mobilità carrabile, migliorare la capacità di sosta e aumentare l’intermodalità con il sistema di mobilità pubblica per rispondere ad esigenze sociali e ai fini della promozione del turismo sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale. Ringrazio la nostra area tecnica per aver elaborato il progetto e la Regione Toscana per il contributo assegnato».

All’interno del parcheggio sono previsti «stalli di sosta rosa» per veicoli condotti da donne in stato di gravidanza e per persone disabili, ovvero muniti di apposito contrassegno. Il nuovo parcheggio sarà realizzato su superficie di asfalto drenante, con lampioni a led, la possibilità di installare colonnina di ricarica per veicoli elettrici oltre ad opere di arredo urbano di supporto come rastrelliere per biciclette, panchine, e verde pubblico. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo si procederà alla realizzazione dell’opera.