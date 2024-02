Cortona, dal 15 febbraio aprono le iscrizioni al servizio mensa e scuolabus per l’anno scolastico 2024/2025

Arezzo, 15 febbraio 2024 – È già tempo di iscriversi ai servizi mensa e scuolabus per l’anno scolastico 2024/2025, l’Amministrazione comunale di Cortona ha comunicato l’apertura a partire dal 15 febbraio fino al 15 giugno. Si ricorda che la domanda di iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente on-line, con Spid o Cie, attraverso l’ applicativo E-civis, raggiungibile dal sito https://cortona.ecivis.it/ECivisWEB/ del Comune di Cortona

All’interno dell’applicativo sarà necessario entrare nella sezione «Iscrizioni», quindi «Moduli di Iscrizione» e compilare debitamente la domanda. Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio dei Servizi scolastici educativi del Comune di Cortona (Via Scotoni – Camucia) telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ai numeri 0575/605976 – 0575/605975.

Il Comune di Cortona ricorda che le famiglie interessate possono richiedere le agevolazioni previste sulle quote di compartecipazione ai servizi, presentando attestazione Isee in corso di validità. Altra notizia sul fronte scolastico è la pubblicazione della graduatoria dei beneficiari del contributo economico individuale denominato «Pacchetto Scuola» per l'a.s. 2023-2024.