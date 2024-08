Arezzo, 14 agosto 2024 – Cortona, da lunedì 19 agosto è possibile ritirare i tesserini venatori per la stagione 2024-25 Oltre che l’ufficio del centro storico, sono disponibili gli sportelli Dec di Camucia, Terontola e Mercatale, ecco tutti gli orari In vista della riapertura della stagione venatoria, l’Amministrazione comunale di Cortona comunica che i tesserini venatori possono essere ritirati a partire da lunedì 19 agosto 2024. Ad essere interessati da questa procedura sono i circa 900 cacciatori residenti nel territorio comunale. A Cortona Centro storico, l’ufficio Protocollo nel palazzo comunale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17,30. A Camucia, l’ufficio Dec è disponibile dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13, martedì e giovedì dalle 15 alle 17,30. A Terontola, nella nuova sede di via XX Settembre n. 21, l’ufficio Dec è aperto il martedì e venerdì dalle 9 alle 13 (negli altri giorni i tesserini sono ritirabili a Camucia), infine a Mercatale, l’ufficio Dec è aperto il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13.