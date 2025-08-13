Arezzo, 13 agosto 025 – Cortona, completati i lavori per la climatizzazione della caserma dei Vigili del fuoco

Maggiore comfort per chi lavora nella struttura, l'immobile sarà interessato dalle opere per l'adeguamento sismico

Migliorano le condizioni operative dei Vigili del Fuoco in servizio alla caserma di Tavarnelle. Lo stabile, di proprietà dell'Amministrazione comunale, è stato oggetto di un intervento per l'installazione degli impianti di climatizzazione. I lavori si sono conclusi nei giorni scorsi e consentono a tutto il personale di operare in condizioni più agevoli, considerando le alte temperature del periodo.

«Un piccolo investimento che però riteniamo importante e doveroso - spiega il sindaco di Cortona, Luciano Meoni - ringraziamo tutto il corpo dei Vigili del Fuoco e tutti coloro che lavorano nella caserma di Tavarnelle, presidio fondamentale per la sicurezza di tutto il territorio della Valdichiana. La nostra Amministrazione ha voluto subito ribadire la centralità di questa struttura - prosegue il primo cittadino - lo abbiamo fatto anche grazie a risorse del nostro bilancio ea quelle di un finanziamento regionale pari a rispettivamente 350mila e 900mila euro che ci permetteranno di adeguarla dal punto di vista strutturale».