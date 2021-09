Firenze, 5 settembre 2021 - Sono 557 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nella giornata di domenica 5 settembre. Sono quasi 18mila i tamponi processati, di cui 9.140 tamponi molecolari e 8.949 tamponi antigenici rapidi. Questi alcuni dei dati del contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore. Una curva che va raffreddandosi: siamo in una fase di stallo, contando anche i casi di una settimana fa. Erano stati 528 il 29 agosto ma con meno tamponi.

I limiti per la zona gialla

La Toscana attualmente è al 10% di terapie intensive occupate da pazienti covid. Andare oltre il 10% significa sforare uno dei limiti che portano alla zona gialla. Per i ricoveri ordinari, la Toscana è all'8% (il limite è al 15%, quindi si tratta di numeri ancora lontani) mentre il tasso di positivi settimanali ogni centomila abitanti è a 113 (limite a 50). Un tasso che in Toscana è in fase calante da tre settimane.

La mappa del contagio

Sono 75.795 i casi complessivi ad oggi a Firenze (170 in più rispetto a ieri), 25.123 a Prato (62 in più), 25.731 a Pistoia (63 in più), 14.490 a Massa (27 in più), 28.199 a Lucca (38 in più), 32.499 a Pisa (41 in più), 20.381 a Livorno (44 in più), 25.145 ad Arezzo (58 in più), 15.426 a Siena (28 in più), 10.647 a Grosseto (26 in più).

Tre decessi

Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 73,3 anni. Le vittime erano rispettivamente delle province di Pisa, Prato e Arezzo.

Ricoveri, 9 in meno

I ricoverati sono 450 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 58 in terapia intensiva (1 in meno).

Età media, ancora tanti giovani contagiati

L'età media dei 557 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 34% tra 20 e 39 anni, 27% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

Tasso positivi / primi tamponi al 9,5%

Oggi sono stati eseguiti 9.140 tamponi molecolari e 8.949 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,1% è risultato positivo. Sono invece 5.845 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,5% è risultato positivo.