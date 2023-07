Occhio ai cibi: con il caldo torrido possono andare a male velocemente, i consigli

Firenze, 19 luglio 2023 – Le temperature altissime di questi giorni rendono più facilmente deperibili gli alimenti, anche se li mettiamo in frigorifero. Come fare, allora, per conservare al meglio latte, yogurt, ma anche carne, pesce e frutta, evitando che vadano a male e che, nel caso peggiore, ci provochino disturbi intestinali o simili? Abbiamo chiesto consiglio a Emanuela Bianchi, esperta di alimentazione di Altroconsumo.

Borse frigo per trasportare la spesa

Soprattutto in questi giorni caldissimi, è molto importante conservare alle giuste temperature, e quindi in frigorifero, i prodotti altamente deperibili, cioè carne e pesce, che sono sicuramente i più delicati, ma anche yogurt, formaggi, e uova. Questo perché si tratta di prodotti che contengono già dei batteri. Lasciati a temperature alte, rischiano di perdere le loro caratteristiche: si può alterare il sapore, l'odore, la loto consistenza. Ma soprattutto, nel caso in cui siano presenti microrganismi nocivi per la nostra salute, con le temperature alte, di 35-36 gradi, questi crescono e si moltiplicano più rapidamente e possono provocar tossinfezioni alimentari. Attenzione, quindi, anche al trasporto di questi alimenti. La catena del freddo va interrotta il meno possibile. Quando si va al supermercato, è consigliabile acquistare questo tipo di alimenti per ultimi e poi, per trasportarli, va utilizzata una borsa frigo o comunque una borsa termica di quelle che vendono anche all'interno dei punti vendita della grande distribuzione.

I prodotti in scatola vanno tenuti in frigo?

Come vanno conservati tonno, passate di pomodoro, ma anche alimenti secchi quali pasta, riso, biscotti? “Non è necessario metterli in frigorifero o trasportarli nella borsa frigo”, risponde l'esperta di Altroconsumo. “Questo perché si tratta di alimenti che hanno un basso contenuto di umidità, quindi non c'è rischio che si sviluppino microrganismi tali da provocare un problema di tossinfezione. In particolare, le conserve in bottiglia o le scatolette di tonno sono prodotti sterilizzati, dove non ci sono batteri. E' consigliabile comunque evitare di esporli a lungo al calore o ai raggi diretti del sole perché ciò potrebbe alterarne il gusto. Per esempio, l’olio all’interno della scatoletta di tonno potrebbe irrancidire (ma non diventare pericoloso per la salute).

Come si conserva la frutta e la verdura

Anche a temperature alte, la frutta e la verdura intere possono essere conservate fuori dal frigorifero. E' ovvio, però, che se è molto caldo marciscono in breve tempo. Diverso invece il caso dell'insalata già lavata in busta o la frutta tagliata, come le fette di ananas o di anguria e le macedonie che si trovano nei supermercati. “Gli alimenti sono stati già manipolati e, tagliandoli, la fuoriuscita di liquidi favorisce la moltiplicazione e la crescita dei microrganismi. Per questo in questi casi – conclude l'esperta – è bene conservare il prodotto in frigorifero”.