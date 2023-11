Confagricoltura Arezzo: ad Agri@tour enoturismo e neuromarketing del vino

Arezzo, 9 novembre 2023 – L’enoturismo in Toscana, normativa, neuromarketing del vino e assaggi di esperienze. È il tema dell’incontro che i terrà venerdì 10 novembre ore 14,45 nell’ambito di Agri@tour, la fiera dell’Agriturismo in svolgimento ad Arezzo Fiere e Congressi.

L’iniziativa è di Confagricoltura Toscana e Agriturist Toscana e vedrà gli interventi di Fabiola Materozzi su «L’enoturismo in Toscana, la vendemmia turistica. Normativa e adempimenti», di Elisa Romei su «Enoturismo, neuromarketing del vino» e di Roberta Mancini in merito alle esperienze enoturistiche dell’azienda agricola Buccia Nera.

L’evento è aperto al pubblico ed è rivolto in particolare a tutti gli operatori turistici del settore vitivinicolo. L’Italia è la migliore destinazione per chi fa enoturismo, ne fanno parte circa 15 milioni di persone per un fatturato di circa 14 milioni di euro. In questo ambito la Toscana è una delle regioni con la maggiore vocazione all’accoglienza di visitatori.

Durante la conferenza saranno trattati temi quali la cornice normativa, con particolare riferimento alla vendemmia turistica e presentata tutta la modulistica necessaria. Non mancheranno approfondimenti dedicati all’evoluzione del marketing del vino e ad un’esperienza proposta da Buccia Nera, una delle aziende storiche del territorio aretino.

«Le aziende agrituristiche in Toscana sono state capaci di anticipare le tendenze dell’enoturismo in Italia - dichiara il direttore di Confagricoltura Arezzo, Gianluca Ghini - si tratta di un ottimo esempio di strumento per valorizzare un territorio, attraverso una perfetta combinazione di eccellenze agroalimentari, bellezza artistica, paesaggistica e di capacità di accoglienza del turista».