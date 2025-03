Arezzo, 25 marzo 2025 – Comune di Arezzo: interruzione dei servizi telematici

L’Amministrazione e i servizi informatici stanno lavorando per una rapida riattivazione

Dalla giornata di ieri, 24 marzo, si sono verificati problemi di connettività legati alla fornitura del servizio internet che alimenta la rete del Comune di Arezzo, con la conseguenza che il sito istituzionale nonché i servizi collegati alla rete comunale non risultano raggiungibili, ivi compresi quelli erogati dalla Sportello Unico. L’Amministrazione comunale e i servizi informatici stanno già lavorando, senza sosta, per ripristinare nel più breve tempo possibile la funzionalità dei servizi. Il Comune di Arezzo si scusa per i disagi dovuti a quanto sopra, ricordando che è possibile chiedere informazioni tramite la mail [email protected] nonché tramite il numero WhatsApp 3427777361. Lo Staff Comunicazione cercherà di rispondere ai cittadini compatibilmente con la situazione in atto.