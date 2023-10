Comincia bene il percorso in lingua tedesca del Colonna

Arezzo, 13 ottobre 2023 – Il Liceo Vittoria Colonna è entrato a far parte, da ottobre 2020, delle scuole PASCH, le "SCuole PArtner del futuro”. Nel mese di marzo dello scorso anno scolastico si sono svolti per la prima volta gli esami per il raggiungimento del diploma DSD1 di lingua tedesca di livello B1. Un bel gruppo di oltre 30 studenti e studentesse, per la maggior parte delle nostre classi terze, ha affrontato con grande impegno l’esame, preparandosi a lungo e con molta serietà per sostenere le diverse prove nelle quattro abilità di comprensione e produzione scritta e orale.

L’esito è stato molto soddisfacente: i risultati sono arrivati dalla Germania all'inizio di luglio e molti studenti hanno ottenuto il diploma DSD I, felici per il risultato raggiunto. Alcuni hanno riportato le loro impressioni: „Penso che l‘esame sia stato assolutamente utile per avere più confidenza con la lingua e soprattutto per responsabilizzarci e prepararci ad affrontare tali prove che richiedono un buon autocontrollo per gestire l’ansia”; “è stata una vera e propria sfida personale per mettersi in gioco sul serio ed esporsi al massimo alla lingua”; “ho trovato l’esperienza dell’esame dsd utile sia per capire il livello di tedesco che ho raggiunto nei primi tre anni di liceo linguistico, sia per imparare a gestire l’ansia e la pressione e dare il meglio”. Un gruppo più piccolo ha conseguito l’attestazione A2, acquisendo in questo modo molta più sicurezza nella lingua straniera e consapevolezza delle proprie capacità. "Nonostante non sia riuscita a raggiungere il B1, penso che questo esame mi abbia spronato a dare sempre il meglio e sono contenta di essermi messa alla prova. Le mie competenze linguistiche sono migliorate” “non sono riuscita a raggiungere il B1 in tutte le competenze linguistiche, ma l’esame è un’importante opportunità che la scuola offre e da cui trarre profitto”

Per tutti il percorso è stato molto motivante e i ragazzi hanno davvero arricchito le loro conoscenze e accresciuto non poco le competenze in tedesco. Un bell’impulso è arrivato anche dalla collaborazione tra loro e dal lavoro di gruppo, ad esempio nella preparazione della presentazione per l’orale, una sfida non piccola prima di tutto con se stessi, oltre che con l'importante competenza del public speaking.