Coldiretti, l’impatto economico delle produzioni Dop e Igp a tavola

Arezzo, 8 febbraio 2025 – La classifica. E' Grosseto la provincia più Ig dellaToscana a tavola. L'impatto economico delle sue produzioni Dop e Igp vale 48,1 milioni di euro, in crescita del 20,5% rispetto ad un solo anno prima: un salto in avanti che vale il gradino più alto del podio superando di slancio Siena con 42,9 milioni di euro (+6,6%) e Firenze con 30,2 milioni di euro (16,16%) secondo i dati del rapporto Qualità-Ismea. Ai piedi del podio si posizionano al quarto gradino Arezzo con 27,8 milioni di euro (-6,1%) mentre al quinto Pistoia con 10,9 milioni di euro che ha registrato la maggiore crescita tra tutte le province toscane (+30,8%). Poi troviamo al sesto Pisa con 9,2 milioni di euro (+6,5%), Massa Carrara che perde due posizioni (-29,3%) al settimo con 8,5 milioni, all'ottavo Prato con 6,8 milioni di euro (-12%). Chiudono la classifica al nono posto Livorno con 4,9 milioni di euro (+19,9%) e Lucca con 2,7 milioni di euro (+18,2%). Il salone. Il comparto cibo della Dop Economy vola ma non per tutti i prodotti. Dalla crescita dell'olio Toscano Igp

alla piccola Dop del pecorino delle Balze Volterrane mai

così a rischio estinzione a causa delle predazioni

che stanno facendo sparire, insieme ai greggi, gli allevatori che ne custodiscono i segreti. Oggi, a produrre questo particolare formaggio, identitario del volterrano, è rimasto un solo casaro.

Sono i due volti estremi della Dop Economy del cibo regionale trainata dai prodotti a base di carne come il prosciutto Toscano Dop, la Finocchiona Igp, il lardo di Colonnata Igp e la Mortadella di Prato Igp il cui impatto complessivo raggiunge i 58 milioni di euro, il 30% dell'intero valore di tutte le Ig food e dai formaggi, principalmente il pecorino Toscano Dop che ha visto crescere il valore al consumo nell'ultimo anno del 35% malgrado la contrazione della produzione certificata (-4,9%). Con 43 milioni di euro di valore alla produzione i cantuccini toscani Igp sono di gran lunga il prodotto della pasticceria più in salute con 43 milioni di euro di valore alla produzione. L'olio Toscano Igp rappresenta invece per volumi e valori la prima indicazione tra gli extravergini

regionali Ig, il secondo a livello nazionale, con un valore alla produzione di 26 milioni di euro (+50%). Con 10 mila aziende zootecniche, la Toscana vanta un ruolo di primo piano anche nel settore delle carni fresche Ig con circa 20 milioni di euro di valore 3 dei quali provenienti dalla Cinta Senese Dop.

Nella top ten dei prodotti a livello nazionale che

contribuiscono al valoreeconomico d ella Ig regionale del

settore cibo, troviamo il Pane Toscano Dop con 2,6

milioni di euro, i ricciarelli di Siena Igp con 2,3

milioni di euro e il Panforte di Siena Igp con 1,9 milioni di euro.