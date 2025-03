Mattinata difficile in FiPiLi: tamponamento tra tir, code fino a 3 km

Firenze, 10 marzo 2025 – Un’altra mattinata difficile in FiPiLi, come spesso succede in giornate piovose o comunque caratterizzate dal maltempo. Problemi si stanno verificando nel tratto compreso tra Ginestra e Lastra a Signa, in direzione Firenze, a causa di un mezzo in avaria. Le code sono arrivate fino a 4 km.

Non va meglio a chi viaggia verso Pisa. A causa di un tamponamento tra due mezzi pesanti avvenuto nei pressi dello svincolo di Montopoli, si sono create lunghe code da Santa Croce verso Pontedera. Anche in questo caso si procede incolonnati. Forze dell’ordine e mezzi di soccorso al lavoro per rimuovere i due tir.