FiPiLi, il futuro a tinte fosche: "Il pedaggio? Sarebbe un danno. Le nostre imprese vanno difese"

Terza corsia, pedaggio e ripercussioni economiche. La FiPiLi è stata al centro dell’incontro pubblico organizzato ieri al Palazzo Pretorio di Empoli da Forza Italia, che ha visto la partecipazione delle principali associazioni del commercio e del trasporto, oltre a esponenti politici locali e nazionali del partito, tra cui l’onorevole Deborah Bergamini (in collegamento), Erica Mazzetti e Marco Stella. Quale futuro per la superstrada? "Centrale la riflessione sull’ipotesi di introdurre un pedaggio, anche selettivo per tir e bus turistici, proposta che Forza Italia respinge fermamente". Ad aprire l’incontro è stata Claudia Ghezzi, segretario di Forza Italia Empoli, che ha sottolineato "l’importanza di ascoltare le testimonianze delle associazioni di categoria e dei cittadini che ogni giorno si trovano a percorrere questa arteria fondamentale per la Toscana". Durante l’evento sono intervenuti vari rappresentanti istituzionali e politici. Il consigliere provinciale di Pisa, Roberto Sbragia, ha ricordato l’impegno del partito nel dialogo con la cittadinanza del territorio pisano, mentre Simone Campinoti, capogruppo FI a Empoli, ha criticato il Partito Democratico dichiarando che "con il pedaggio il Pd gioca col futuro della Toscana".

Tra gli interventi più significativi quello dell’onorevole Mazzetti, responsabile del dipartimento Lavori pubblici di Forza Italia, che ha evidenziato le criticità della Fi-Pi-Li, definendola "un’infrastruttura vetusta e sovraccaricata", fondamentale per i distretti industriali toscani e per il collegamento con interporti e porti. "La Regione Toscana in questi anni ha solo proposto di aumentare il Telepass, mentre noi pensiamo che sia prioritario mettere in sicurezza la superstrada, realizzare nuovi svincoli e pianificare un’alternativa logistica realmente efficace", ha dichiarato Mazzetti. Forza Italia ribadisce che la FiPiLi non è un’alternativa né una parallela all’autostrada Firenze-Mare, ma "un’arteria essenziale per l’economia e il turismo regionale". A conclusione dell’incontro, Marco Stella, segretario e consigliere regionale di Forza Italia Toscana, ha annunciato "la creazione di un tavolo di confronto permanente con le associazioni e il mondo del lavoro per affrontare le problematiche della FiPiLi" e delle infrastrutture toscane. "Sostenere il Pd significa accettare il pedaggio – ha detto –. Noi, invece, continueremo gli incontri in altre città toscane per difendere i diritti dei cittadini e delle imprese". All’evento ha partecipato anche, seppur in collegamento remoto, l’onorevole Bergamini, che ha ribadito "l’impegno totale del partito nella battaglia contro il pedaggio", definendolo un provvedimento che graverebbe inevitabilmente sulla popolazione toscana. Forza Italia Empoli ha concluso la giornata assicurando che terrà i cittadini informati sulle future iniziative in difesa della FiPiLi e delle infrastrutture regionali, nell’ottica di un "miglioramento concreto della viabilità e della qualità della vita".