Lunga coda sulla A1 per un veicolo in avaria. Cantieri Autostrade, occhio alle chiusure

Firenze, 23 luglio 2025 – Una coda di oltre 5 chilometri nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 luglio, sull’Autostrada del Sole tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord a causa di un veicolo in avaria: le webcam di Autostrade per l’Italia mostrano il serpentone di auto e mezzi pesanti in fila sotto il sole a causa del problema segnalato intorno al chilometro 321 verso Bologna.

Cantieri: la mappa

Per chi deve viaggiare in questi giorni, ecco un promemoria sui cantieri più importanti in programma sulle autostrade della Toscana.

Per lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22 di giovedì 24 alle 1 di venerdì 25 luglio, sul Raccordo stazione Firenze nord/A11 Firenze-Pisa nord (R11) sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Nord e l'allacciamento A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze. In alternativa, chi è diretto verso Firenze Centro/Aeroporto, potrà entrare in A1 alla stazione di Firenze nord, verso Pisa/Roma e in uscire in A11 a Firenze ovest, in direzione Firenze.

Sulla A11 Firenze Mare, per lavori di pavimentazione, dalle 21 di giovedì 24 alle 6 di venerdì 25 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il ramo di immissione verso Roma e Bologna. In alternativa, anticipare l'uscita alla stazione di Prato Est, al km 9+000 della A11, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Calenzano, per riprendere il proprio itinerario verso Roma o in direzione di Bologna.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22 di mercoledì 23 alle 6 di giovedì 24 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze ovest. In alternativa, uscire alla stazione di Firenze nord, al km 279+900 della A1 e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22 di mercoledì 23 alle 6 di giovedì 24 luglio, sarà chiusa la stazione di Prato Est, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Prato ovest.

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di installazione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Firenze. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monte San Savino.

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 21 di giovedì 24 alle 6 di venerdì 25 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A1 Panoramica Località Aglio (km 33+000) e Località La Quercia (km 0+000), verso Bologna.

Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Firenzuola Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze. Si precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna. L'area di servizio "Aglio est", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00. In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà percorrere la A1 Milano-Napoli Panoramica. Chi è diretto a Firenzuola dovrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano Napoli, mentre chi è diretto a Badia, dovrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio per poi raggiungere Badia attraverso la viabilità ordinaria.

Infine sulla A1 Milano-Napoli, per attività di ispezione della galleria Casellina, dalle 22 di mercoledì 23 alle 6 di giovedì 24 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Firenze Impruneta;

in uscita per chi proviene da Bologna: percorrere la R65 e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto in direzione di Firenze;

-sarà chiusa l'area di parcheggio "Villa Costanza ovest", in direzione di Roma.

In alternativa, per accedere all'area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna. Chi invece si trova all'interno dell'area di parcheggio, potrà regolarmente entrare in direzione Roma.