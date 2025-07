Arezzo, 22 luglio 2025 – Silvia Chiassai Martini: “Gravi critiche per il reparto di Psichiatria nel nostro Ospedale, il timore che vivono famiglie e operatori è il rischio della chiusura»

Il Sindaco ha inviato una lettera al Direttore Generale della Asl Toscana Sud Est Marco Torre, per segnalare nuovamente le gravi critiche del reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Santa Maria alla Gruccia, già più volte segnalate nel corso degli ultimi anni.

"Da un decennio ormai - afferma il Sindaco - continua a sostenere in ogni sede che un bacino di utenza così ampio come il Valdarno richiede un'assistenza qualificata, stabile e continuativa sul territorio. Purtroppo, in molte reparti queste garanzie piano piano vengono meno, ea distanza di nemmeno un anno dall'ultima segnalazione ricevuta, mi vedo ancora una volta costretta a intervenire sul reparto di Psichiatria, facendomi disagio riscontrato dagli utenti, dovuto alla carenza cronica di personale. Le famiglie dei pazienti percepiscono un chiaro disinteresse da parte della sanità Toscana verso pazienti che vivono una condizione particolarmente complicata, ma che non viene considerata degna di essere curata come altre patologie.

Da anni, la mancanza del personale pregiudica fortemente la presa in carico corretto di queste persone con importanti ripercussioni anche per le loro famiglie, che disperate chiedono un aiuto affinché si ponga attenzione alle difficoltà che questi pazienti vivono, anche con conseguenze sociali importanti, con frequenti rischi per l'incolumità e la dignità dei malati con problemi mentali e le relative conseguenze per gli altri cittadini”

Il Sindaco ha fatto al Direttore Torre una precisa richiesta di intervento: "Questa carenza diventa addirittura insostenibile durante il periodo estivo, causando un sovraccarico al personale e compromettendo la qualità dell'assistenza, proprio in un settore dove il mantenimento di adeguate standard assistenziali è indispensabile per la tutela della salute dei pazienti e per la prevenzione di situazioni di emergenza e di disagio sociale. Pertanto, Le richiesta con urgenza l'adozione di misure finalizzate a rafforzare l'organico del reparto di Psichiatria, anche attraverso l'inserimento prima del possibile di specializzandi, o altre soluzioni tamponate ma solo per permettere il reclutamento delle figure mancanti.

Le chiedo di fare ciò che i suoi predecessori non hanno avuto interesse a fare, quello di programmare seriamente i professionisti indispensabili per mantenere la piena funzionalità del reparto, comprese le reperibilità per il pronto soccorso e le visite ambulatoriali, anche nel periodo estivo, per dare una risposta anche al personale che lavora in un settore particolarmente difficile e che da troppi anni si trova a fare i conti con una condizione di instabilità cronica”