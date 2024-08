Click Giostra Day: i 100 posti disponibili per la prenotazione dei biglietti della Giostra esauriti in meno di due minuti

Arezzo, 21 agosto 2024 – Click Giostra Day: i 100 posti disponibili per la prenotazione dei biglietti della Giostra del Saracino sono andati esauriti in meno di due minuti. Cinquecento le richieste arrivate nei primi dieci minuti. I primi 100 utenti che sono rientrati nella prelazione hanno già ricevuto la mail di conferma e convocazione per ritirare i biglietti nella giornata di venerdì 23 agosto presso i locali del percorso espositivo I Colori della Giostra in piazza Libertà, 1.

Si ricorda che non saranno ammesse deleghe per l’acquisto dei biglietti. In biglietteria dovrà presentarsi la stessa persona che ha effettuato la registrazione inserendo il proprio documento d’identità. Ogni utente potrà acquistare fino a 4 biglietti.

Da sabato 24 agosto al via la vendita libera in biglietteria sia per la Giostra del Saracino di domenica 1 settembre ore 17.00, sia per la Prova Generale di venerdì 30 agosto ore 21.30 e si potranno acquistare fino a 4 biglietti a testa per ciascun evento (biglietteria presso il percorso espositivo I Colori della Giostra, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19, domenica 25 agosto dalle 13.30 alle 19.00 per la concomitanza della Cerimonia di Estrazione delle Carriere, estensione fino alle 21.30 venerdì 30 agosto per la Prova Generale). Da lunedì 26 agosto aprirà anche la vendita on line per i soli posti in piedi per la Giostra del Saracino e per tutti i settori per la Prova Generale. Le vendite on line saranno disponibili ai seguenti link:

https://discoverarezzo.ticka.it/Article.php/?id=3

https://discoverarezzo.ticka.it/