Commessa in fumo per i cinghiali, la Regione deve pagare i danni

In Toscana sono innumerevoli le devastazioni dei campi da parte dei cinghiali

Siena, 22 marzo 2023 – Una piccola cifra, destinata però ad avere un grande ruolo sul tema della responsabilità dei danni che gli ungulati causano alle colture. I 13.600 euro con cui il giudice Susanna Zanda della seconda sezione civile del tribunale di Firenze ha condannato la Regione a risarcire un’azienda agricola di Monticiano, potrebbero fare giurisprudenza per casi simili. Ma anche lanciare un messaggio agli agricoltori: i danni subiti vanno documentati minuziosamente, altrimenti ogni richiesta rischia di essere vana. La causa era stata promossa nel 2019 dalla stessa azienda di Monticiano, assistita dall’avvocato Cecilia Bartalini, davanti al tribunale civile di Firenze, chiamando la Regione in causa come convenuta. Il motivo: chiedere i danni dopo quattro annate agrarie, dal 2015 al 2019, rovinate dalle incursioni di cinghiali e caprioli sui terreni dell’azienda. Gli ungulati sarebbero anche stati responsabili di una commessa andata in fumo con la "Loacker". Il progetto integrato di filiera (promosso con bando regionale) cui partecipava l’azienda di Monticiano prevedeva la semina e la coltivazione del nocciolo, necessario per la farcitura dei wafer. Ma tutto, a dire dell’azienda senese, è stato impossibile o quasi per colpa dei cinghiali che, oltre a distruggere le colture , avrebbero impedito la nascita...