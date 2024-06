Effetto Sahara: sabbia nei cieli della Toscana

Firenze, 19 giugno 2024 – Cielo giallo in Toscana. Un fenomeno che già aveva interessato gran parte della regione nei giorni di marzo. Il flusso delle polveri desertiche rende l’aria ovattata proprio come è accaduto nei giorni di Pasqua. Questo accade, spiega il Lamma, a causa dei forti venti meridionali che fino a venerdì prossimo, il 21 giugno, stazioneranno su tutta la penisola. Per oggi, 19 giugno, già segnalato l’aumento notevole di polvere nelle quote più basse mentre domani sarà il giorno di massima intensità del fenomeno che inizierà a diminuire appunto venerdì.

Di pari passo il caldo avanza: oggi e domani, secondo le previsioni, saranno registrati picchi fino a 38 gradi a Firenze. Le temperature sono infatti ulteriore aumento, questo è dovuto al picco dell'anticiclone africano. Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici del “iLMeteo.it”: “Insieme al caldo eccezionale arrivano anche le notti tropicali”. Ma dal weekend, la canicola potrebbe attenuarsi grazie ad “aria più fresca di origine nord europea: sono previsti frequenti acquazzoni, specie da domenica in poi e per gran parte della prossima settimana con un calo graduale delle temperature. L'ultima settimana di giugno sarà movimentata con sole prevalente al mattino e temporali forti nel pomeriggio; in pratica vivremo un clima un pò equatoriale”, conclude l’esperto.

Le previsioni del consorzio Lamma

Domani, 20 giugno: velato, a tratti nuvoloso sulle zone settentrionali. Venti: deboli variabili. Mari: calmi o poco mossi. Temperature: in aumento le minime e soprattutto le massime con punte di 36-38°C nelle pianure interne, attorno a 30-32°C sulla costa. Afoso.

Venerdì: nuvoloso al mattino, schiarite nel pomeriggio. Venti: occidentali moderati sulla costa con rinforzi, deboli o al più moderati nell'interno. Mari: poco mossi o al più mossi in serata. Temperature: minime in aumento, massime in calo di 4-5°C.

Sabato 22: sereno o poco nuvoloso. Venti: occidentali, moderati sulla costa con locali rinforzi, tra deboli e moderati nell'interno. Mari: mossi a nord di Capraia, poco mossi altrove. Temperature: in calo.

Domenica 23: nuvoloso. Venti: occidentali. Mari: mossi. Temperature: stazionarie o in calo.