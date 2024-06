Quando arriva il caldo in Toscana: ondata breve ma intensa, poi nel weekend cambia tutto

Firenze, 17 giugno 2024 – Un’ondata di caldo in arrivo in Toscana: dovrebbe essere breve ma intensa. Secondo le previsioni del Lamma, a partire da lunedì 17 fino a mercoledì ci sarà un graduale aumento delle temperature insieme cielo sereno. Quindi da qui a mercoledì si passeranno i 30 gradi per andare sui 33-34 nelle zone interne, fino alle giornate più calde: giovedì 20 e venerdì 21, quando sono attese temperature ben oltre la media del periodo (anche di sette-otto gradi).

Per quelle due giornate i picchi dovrebbero concentrarsi in provincia di Grosseto sulla costa maremmana (previsti 38°) e in provincia di Firenze con 37 gradi. Ma sarà caldo in tutta la regione: si andrà dai 33-34 gradi dell’entroterra ai 30-31 della costa centro-settentrionale. Stesso copione venerdì, con appena un grado in meno.

L’ondata di caldo arriverà a causa dell’anticiclone di matrice subtropicale dal nord Africa, come spiega il Lamma, “che tenderà a espandersi sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Masse d'aria molto calda raggiungeranno la penisola, in particolare le regioni centro-meridionali”.

Tutta la penisola sarà investita da questa massa d’aria calda ma con effetti diversi: al nord sono previsti 30-33°, 35-38 come detto al centro, fino a 40al sud (localmente anche oltre nelle zone lontane dal mare).

La buona notizia è che sarà un’ondata probabilmente breve: tra venerdì e sabato è attesa una perturbazione atlantica che porterà venti più freschi da nord-ovest su tutta Italia.