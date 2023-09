“Cheese” 2023: Civitella alla XIV edizione della manifestazione internazionale

Arezzo, 11 settembre 2023- Civitella invitata a Cheese, il più grande evento internazionale dedicato ai formaggi a latte crudo, che si terrà a Bra (Cn) dal 15 al 18 settembre.

L’edizione 2023 del Mercato italiano e internazionale di Cheese, organizzato da Slow Food e Città di Bra, torna a riunire casare e casari da ogni latitudine con oltre 400 espositori provenienti da tutte le regioni italiane e da 14 Paesi.

“L’Amministrazione comunale di Civitella – spiega il Sindaco Andrea Tavarnesi – ha ritenuto opportuno partecipare all’evento accogliendo la proposta presentata da Slow Food, in quanto la manifestazione rappresenta non solo una vetrina nazionale e internazionale per promuovere e valorizzare il Mercato del Cacio ma anche una opportunità di attrattiva turistica per il Comune e il suo territorio. Per Civitella, entrata a far parte dal 2002 della rete internazionale delle Cittàslow, la promozione dei prodotti tipici legati al territorio e alle tradizioni è uno degli impegni sostanziali per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini”.

A Cheese, nello spazio espositivo del Comune di Civitella in Val di Chiana, allestito a carico dell’Amministrazione, sarà presente una rappresentanza di piccoli produttori di pecorini e caprini che partecipano annualmente al Mercato del Cacio.

“Si tratta di una ulteriore opportunità ai fini della promozione di una delle manifestazioni di punta che si svolge durante l’anno nel nostro comune, un mercato unico nel suo genere nel panorama non solo regionale, che in venti anni ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più di nicchia – sottolinea la Fiduciaria di Slow Food Val di Chiana, Ginetta Menchetti – dove grande attenzione è rivolta alla biodiversità e quindi anche alle piccole produzioni locali. Già da diversi anni inoltre al Mercato del Cacio ospitiamo i Presìdi Slow Food, ulteriore garanzia di qualità per produzioni rare ed eccellenti a rischio di estinzione”.

A rappresentare il Mercato del Cacio, organizzato dal Comune di Civitella in collaborazione con Slow Food Val di Chiana, che si tiene la terza domenica del mese di maggio, ci saranno: l’Azienda agricola Coveri di Coveri Carla e Stefano, produttori di pecorino a latte crudo; l’Azienda agricola Giallini Vinicio e la Società agricola Fattoria di Bucena 1928 Srl, pastori e produttori di formaggi a latte crudo.

Tema della XIV edizione è Il sapore dei prati, per sottolineare come dal latte di animali alimentati al pascolo derivino i formaggi migliori, rispettosi dei territori, del benessere animale e della nostra salute.